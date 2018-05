Julien Clerc : Sa femme Hélène Grémillon et Carla Bruni toujours à ses côtés

Depuis le 12 janvier 2018, Julien Clerc est en tournée dans toute la France. Ce n'est pas un tour de chant comme les autres. Non seulement il présente les chansons de son nouvel album – À nos amours porté par les formidables Je t'aime etc. et À vous jusqu'à la fin du monde –, mais célèbre aussi les 50 ans de carrière de l'artiste. Plusieurs escales parisiennes ont réuni ses proches comme son épouse, l'auteure Hélène Grémillon, et ses amis comme Carla Bruni-Sarkozy.

Pour son retour dans la capitale, Julien Clerc a d'abord choisi l'Olympia du 9 au 11 mars. Le premier soir, l'artiste de 70 ans a reçu les encouragements de Guillaume Durand, d'Elie Semoun, de son manageur Pascal Nègre (#NP) et de Thierry Chassagne, président de Warner Music France, sa maison de disques. Le lendemain, les coulisses de l'Olympia ont reçu encore plus de monde : l'artiste a été félicité par Alex Beaupain et Didier Barbelivien. Julien a chanté les textes du premier sur ses albums Fou, peut-être (2011) et Partout la musique vient (2014), tandis que le second est l'auteur de son dernier single À vous jusqu'à la fin du monde, dont le clip est signé Michel Gondry. Le chanteur et compositeur a pu compter sur la présence d'autres de ses auteurs complices comme Jean-Loup Dabadie, venu avec son épouse Véronique, et Carla Bruni-Sarkozy dont il chante les mots depuis Si j'étais elle en 2000. Cette dernière était accompagnée de son époux, Nicolas Sarkozy. Le couple a pris la pause avec Valéry-Anne Giscard d'Estaing et son mari, l'éditeur Bernard Fixot. Ce soir-là, le philosophe Raphaël Enthoven (père du fils de Carla) était là comme les acteurs Pierre Richard, Charles Berling et l'incontournable Isabelle Huppert. L'avocat Me Éric Dupont-Moretti et le metteur en scène Jean-Michel Ribes ont aussi applaudi l'interprète de La Californie.

Quelques jours après ces trois Olympia, toujours à Paris, Julien Clerc a investi la sublime salle Pleyel, son acoustique exceptionnelle et son architecture Art-Déco qui accueille également depuis deux éditions la cérémonie des César. Julien Clerc y a chanté du 16 au 18 mars, trois soirs d'affilée. Lors du premier concert, l'artiste a été applaudi par le cinéaste Claude Lelouch, l'ancien publicitaire Jacques Séguela, le journaliste de L'Équipe (Julien est un grand fan de football) Vincent Deluc ou encore Sandrine Kiberlain. Le lendemain, rebelote avec la présence du trop rare Alain Souchon que Julien Clerc a pris plaisir à recevoir dans sa loge. Enfin, pour son dernier tour de piste à Pleyel, Julien Clerc pouvait non seulement compter sur son entourage professionnel (le manager Pascal Nègre, Thierry Chassagne, les producteurs de la tournée Gilbert et Nicole Coullier), mais aussi sur Patrick Bruel, Vianney (qui a écrit sur son dernier album), Pascal Obispo accompagné de sa maman, Nicole Guérin, et son épouse, Julie Hantson, ainsi que Nicolas Bedos. Enfin, Hélène Grémillon, compagne de l'artiste depuis plus de dix ans (le couple, marié, a un fils Léonard, né en 2008), ainsi que Vanille, chanteuse comme son papa, étaient présentes pour cette dernière date parisienne.

La Tournée des 50 ans de Julien Clerc se poursuit dans toute la France jusqu'en décembre 2018. Il sera ce soir au Théâtre des Champs-Élysées, avec deux pianos et un quatuor.