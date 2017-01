Julien Clerc, son amour pour Hélène : "À l'idée de le dire aux enfants..."

Julien Clerc peut se targuer d'avoir réussi sa vie de famille. Père de cinq enfants – Angèle (42 ans), fille de Miou-Miou et de Patrick Dewaere que le chanteur a adoptée ; Jeanne Herry (actrice et réalisatrice née en 1978 dont la mère est aussi Miou-Miou) ; la chanteuse Vanille (28 ans) et Barnabé (19 ans), nés du mariage du chanteur avec Virginie Coupérie-Eiffel ; et Léonard (8 ans), dont la maman est Hélène Grémillon) –, l'homme de 69 ans est très fier de sa famille recomposée. Il s'est confié dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3.

Depuis 2004, l'artiste vit une belle histoire d'amour avec Hélène Grémillon (39 ans) qui n'est autre que "sa muse, son élixir de jouvence". "À l'idée d'annoncer cette relation à mes enfants, c'était un drame. Parce que leur faire de la peine alors que j'avais déjà fait vivre ça aux aînés... c'était un drame pour moi. Mais, le résultat de tout ça, c'est que j'aurai réussi à peu près un truc dans ma vie, c'est cette famille recomposée", explique-t-il.

Papa comblé, Julien Clerc a expliqué ensuite avoir "essayé d'être un père potable". Comme pour parer à d'éventuels reproches, il précise : "Mais j'ai eu des enfants à des âges différents." Décrit comme un papa froid par une de ses aînées, Jeanne, le chanteur a "gagné en rondeur avec les années", il a même appris à dire je t'aime.

Comme son père l'avait fait avec lui, l'artiste a souhaité inculquer la valeur de l'argent à ses enfants. Un pari réussi : "Ils ne sont pas intéressés par l'argent. Mon père ne me donnait pas beaucoup d'argent de poche et je lui en étais très reconnaissant. Je fais pareil avec mes enfants, moyennant quoi, ils sont très normaux. Ils regardent l'argent pour la valeur qu'il a et ne lui en donnent pas plus qu'il doit en avoir."

Ils ont aussi hérité de sa fibre artistique. Jeanne est scénariste, comédienne et réalisatrice, Léonard joue du violon et Vanille chante et pratique la guitare. À propos d'elle, Julien Clerc raconte avec humour : "Elle a fait des études de commerce international, a vécu un an à Madrid et un an à Londres. Elle a bien caché son jeu. Un jour, elle est arrivée avec une guitare et m'a dit qu'elle chantait des chansons." Sacrée tribu...