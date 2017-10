Julien Clerc, son rêve le plus cher : "Rester amoureux d'Hélène jusqu'au bout"

Julien Clerc, infatigable jeune homme de tout juste 70 ans, publie ce vendredi 20 octobre son 24e album studio intitulé A nos amours. L'album, produit par Calogero, est annoncé par le superbe Je t'aime etc, amené à devenir un grand moment de la future tournée de Julien avec son refrain entêtant qui emporte tout. Et c'est bien d'amour dont il est question dans cet extrait de l'interview accordée par l'artiste au Parisien (Week-End)...

Après avoir vécu une grande histoire d'amour avec Miou-Miou, dont il a adopté la fille Angèle Herry (43 ans) et avec qui il élève aussi Jeanne (39 ans), Julien Clerc a vécu pendant vingt ans avec la cavalière Virginie Coupérie-Eiffel. De ce deuxième mariage sont nés deux enfants : la chanteuse Vanille (31 ans) et Barnabé (20 ans). Enfin, l'artiste rencontre la jeune romancière Hélène Grémillon (40 ans) avec laquelle il a un dernier fils, Léonard (9 ans), et qu'il a épousée en présence de ces amis Carla Bruni-Sarkozy et Nicolas Sarkozy en décembre 2012.

Quinze ans d'amour

Dans le supplément magazine du Parisien, Julien Clerc dresse la liste de ses envies. La plus importante à ces yeux est bien de "rester amoureux d'Hélène jusqu'au bout" : "J'ai eu la chance de rencontrer cette femme il y a quinze ans, et tout est encore plus beau qu'au début. Hélène essaye de m'ouvrir culturellement. D'ailleurs je commence à apprécier les musées." Cela n'a l'air de rien mais plus haut dans l'interview, le chanteur confesse un certain manque de curiosité : "Je n'aime pas faire le touriste. J'aime m'installer dans une nouvelle vie mais je n'ai pas d'appétit particulier pour les monuments... Je peux aller chanter à Mexico sans me rendre sur les sites historiques. Ce n'est pas bien, je sais."

Le Mexique n'est pas au programme, mais bien toute la France. Pour accompagner la sortie de cet album, Julien Clerc lance, le 23 novembre à Courbevoie, La Tournée des cinquante ans. Plus d'une quarantaine de dates, un passage à l'Olympia de Paris du 9 au 11 mars et un concert tout particulier, à deux pianos, salle Pleyel du 16 au 18 mars sont prévus. Ses plus grands succès seront chantés ainsi que ses nouvelles chansons pour lesquelles il a fait appel à ses plumes préférées, celle de Maxime Le Forestier et Carla Bruni, mais aussi Brigitte Fontaine et de petits nouveaux dans son univers comme Vianney et Marie Bastide, la compagne de Calogero qui vient d'accoucher.