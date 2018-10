Julien Cohen (Affaire conclue) agressé avec sa fille: "Personne n'est intervenu"

C'est une scène que personne n'aimerait vivre, surtout en compagnie de ses proches. Samedi 30 septembre, la star d'Affaire conclue se trouvait sur un salon au Bourget avec ses filles et son gendre pour acheter un camping-car lorsqu'un vendeur l'a agressé.

C'est via un post Facebook qu'il a tout d'abord raconté la scène : "C'est l'histoire d'un mec qui se retrouve agressé par un vendeur parce que vraisemblablement je ressemblais à un concurrent. Du coup je vole contre un mur très largement accompagné par ce monsieur. (...) Aucun vendeur ne bouge, c'est une politique commerciale comme une autre. En tout cas je vais bien je suis en ITT [incapacité totale de travail, il a reçu sept jours d'arrêt au total NDLR], donc vous ne verrez pas de live pendant quelques jours", a-t-il tout d'abord expliqué. Et de lancer : "Ah et ma fille s'est pris un coup de stylo dans le sein donc elle était un peu choquée."