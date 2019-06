Julien Cohen (Affaire conclue) aminci de 7 kilos : l'improbable raison

Le 6 juin 2019 est paru le livre autobiographique de Julien Cohen intitulé La vie est un jeu (aux éditions Robert Laffont). Il revient notamment sur sa participation à l'émission d'enchères de France 2 Affaire conclue, animée par Sophie Davant. L'occasion de révéler qu'à la suite de ses premiers pas à la télévision en 2017, sa maman lui a fait une demande très spéciale.

Fan de l'émission, cette dernière n'en loupe pas une et suit donc de près les aventures de l'homme d'affaires et vendeur aux Puces de Saint-Ouen. Et un détail l'a quelque peu choquée : la silhouette de son fils. Ni une ni deux, elle lui a donc demandé de perdre ses kilos superflus. L'homme aux célèbres lunettes bleues n'a pas moufté et s'est illico lancé dans un régime. "J'ai arrêté de grignoter entre les repas, et j'ai surveillé un peu plus ce que je mangeais", explique-t-il dans son livre.

Vraiment désireux de perdre du poids, Julien Cohen n'a pas perdu de vue son objectif et s'est délesté de pas moins de sept kilos, en quelques mois. De quoi rendre sa maman encore plus fière. Dans son autobiographie, l'acheteur parle aussi de son épouse Karine, qui partage sa vie depuis de nombreuses années. C'est à la fin des années 1990, après sa rupture avec sa première femme, que l'expert l'a rencontrée."Lorsqu'elle quitte mon bureau, longtemps après y être entrée, elle détient 15% des parts de la société, dont elle est devenue la directrice commerciale des ventes indirectes... et je suis tombé amoureux en moins de temps qu'il le faut pour le dire", écrit-il. Une affaire rapidement conclue.