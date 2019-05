Julien Cohen (Affaire conclue) amoureux : son "coup de foudre" pour Karine

Dans Affaire conclue (France 2), Julien Cohen s'est rapidement fait une place. L'expert de l'émission d'enchères présentée par Sophie Davant cartonne. En parallèle de son activité à l'antenne, il publiera le 6 juin prochain son premier livre intitulé La vie est un jeu (éditions Robert Laffont). Comme le rapportent nos confrères de Télé Loisirs, dans les pages de son ouvrage, Julien Cohen évoque sa rencontre avec sa femme. De rares confidences sur sa vie privée.

L'acheteur d'Affaire conclue partage la vie de Karine depuis de longues années. Mais avant cette belle histoire d'amour qu'il raconte dans un chapitre intitulé "motos, téléphones et coup de foudre", Julien Cohen était marié à Marie-Laure. C'est à la fin des années 1990, après sa rupture avec cette première femme, que l'expert rencontre Karine, alors maman de trois enfants en bas âge et fraîchement divorcée, par l'intermédiaire de son associé Patrick. "Elle cherche un travail et Patrick pense que je peux lui en proposer un. Lorsqu'elle entre dans mon bureau, je remarque immédiatement sa beauté et sa distinction. Elle est magnifique, mais ça n'est pas tout : elle parle terriblement bien business et me tient la dragée haute", écrit Julien Cohen.

Après un moment à discuter boulot, l'affaire est... conclue : "Lorsqu'elle quitte mon bureau, longtemps après y être entrée, elle détient 15% des parts de la société, dont elle est devenue la directrice commerciale des ventes indirectes... et je suis tombé amoureux en moins de temps qu'il le faut pour le dire."

Une belle histoire d'amour ! Rappelons que Karine est désormais directrice générale de Coursiers.com, entreprise créée par Julien Cohen à l'époque appelée ATV. En 2015, l'amoureuse de l'expert avait été découverte dans l'émission de M6 Patron Incognito. Plus récemment, les téléspectateurs l'ont aperçue dans l'un des prime d'Affaire conclue.