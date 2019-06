Julien Cohen (Affaire conclue) : Rares confidences sur sa première femme

Depuis vingt ans, Julien Cohen est marié à Karine, une femme dont il est toujours aussi amoureux comme il l'a confié à nos confrères d'Ici Paris. Elle était déjà maman de trois enfants et ensemble, ils ont eu une petite Nina (13 ans). Avant cela, la star d'Affaire conclue a eu une petite fille prénommée Carla et un garçon, Zacary. Des enfants nés de sa précédente union avec son ex-femme, Marie-Laure.

De sa première épouse, il ne garde que de bons souvenirs. Malgré leurs différences, les anciens tourtereaux ont passé plusieurs années ensemble. Pourtant, au départ, l'homme de 53 ans, qui était un grand séducteur, "voulait l'accrocher à [son] tableau de chasse". "Marie-Laure, c'était mon exact opposé : famille catholique, père notaire, tandis que de mon côté, famille d'immigrés juifs séfarades. Mais sa plus grande qualité, c'était d'être un véritable panier percé. Elle n'avait aucune conscience de l'oseille, menait grand train et j'adorais ça ! La première fois que l'on s'est vus, elle m'a traité de mufle", a ajouté Julien Cohen.

Pour rappel, l'acolyte de Pierre-Jean Chalençon et Alexandra Morel a sorti son livre autobiographique La vie est un jeu (aux éditions Robert Laffont), le 6 juin 2019. Il y évoque son enfance ou encore ses premiers pas à la télévision en 2017. Il a par exemple révélé qu'après l'avoir vu dans l'émission animée par Sophie Davant, sa maman, dont il est très proche, lui a demandé de perdre un peu de poids.

L'homme aux célèbres lunettes bleues n'a pas moufté et s'est sans attendre lancé dans un régime. "J'ai arrêté de grignoter entre les repas, et j'ai surveillé un peu plus ce que je mangeais", explique-t-il dans son livre. Il a ainsi perdu 7 kilos.