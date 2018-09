Julien Courbet chez M6 : Son salaire à la baisse après son départ de C8

Le 17 septembre 2018 était un grand jour pour Julien Courbet. Après avoir quitté le groupe Canal+ et C8, l'ancien chroniqueur et présentateur joker de Touche pas à mon poste a repris les rênes de Capital, le magazine culte d'actualité qui fête ses 30 ans d'existence, sur M6. Si les audiences sont très satisfaisantes (3,21 millions de téléspectateurs soit 15,6% sur les individus de 4 ans et plus et 25,8% sur les ménagères de moins de 50 ans), le salaire de Julien Courbet, quant à lui, a baissé.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères du Parisien que Julien Courbet n'a pas hésité à se confier sur son salaire qui n'est plus du tout le même. Mais l'animateur l'assure, cela lui importe peu car présenter Capital est un vrai privilège : "Je gagne 20% de moins sur M6 que sur C8. On m'a dit : 'C'est tant pour la présentation de Capital.' Je n'ai même pas discuté. Et je m'en fous."

Julien Courbet n'a pas hésité une seconde avant d'accepter cette offre. "À ce moment-là, j'ai tout de suite signé alors qu'avant, j'avais encore quelques hésitations à quitter C8, sachant que mon émission C'est que de la télé marchait bien. M6 m'a proposé plusieurs choses, mais celle-là est emblématique", a déclaré l'animateur de 53 ans avant de révéler qu'il avait vécu la même chose quand il était parti de TF1 pour aller à France 2 en 2008 : "Quand je suis passé de TF1 à France 2, j'ai touché presque 50% en moins. Si j'étais resté sur la Une, je serais riche aujourd'hui. On me proposait un contrat mirobolant pour me retenir." "L'argent n'a jamais été mon moteur. Mais je reste un ultraprivilégié qui va continuer à très bien gagner sa vie", a-t-il conclu.

