Julien Courbet et sa femme enceinte de huit mois arnaqués par un plombier

Depuis des années, Julien Courbet apparaît comme un grand défenseur des consommateurs, notamment sur RTL dans son émission Ça peut vous arriver, et désormais sur M6 avec Capital, le magazine qu'il animera pour la première fois dimanche 16 septembre 2018.

Invité à promouvoir ce grand rendez-vous dans C à vous, sur France 5, Julien Courbet s'est vu questionner par Pierre Lescure. Ce dernier s'est inquiété de savoir si l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste avait lui-même déjà été escroqué. Et la réponse est oui. "Je l'ai été et je vais vous en raconter une qui est extraordinaire", commence-t-il à raconter.

S'en suit un récit incroyable où, alors qu'il n'avait pas le temps de s'occuper d'une fuite d'eau, il appelle "un dépannage rapide" et reste au côté de sa femme, enceinte de huit mois, pour éviter qu'elle ne se fasse arnaquer : "On ne sait jamais si la personne me reconnait ça va calmer ses ardeurs", explique-t-il. Finalement, sa notoriété lui aura été inutile ce coup-ci. "Le plombier arrive et dit : 'C'est chez vous Monsieur Courbet, si j'avais su ! J'appelle ma femme, dites lui bonjour!' Je fais un clin d'oeil à ma femme et je pars. Quatre minutes après elle m'appelle, elle me dit : 'C'est un joint. Il veut 3 000 euros...'", se souvient-il provoquant l'hilarité sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine.

Voilà une anecdote que Julien Courbet n'est pas prêt d'oublier, lui qui consacre le plus clair de son temps à dénoncer les arnaques. C'est ce qu'on appelle, l'ironie du sort...