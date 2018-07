Julien Courbet fou amoureux : sa belle déclaration à sa femme Catherine !

Tout sourit à Julien Courbet ! S'il a quitté Touche pas à mon poste et C8, le présentateur de 51 ans va vivre de nouvelles aventures au sein du groupe M6. Il prendra notamment les commandes de Capital dès la rentrée. En plus de ce beau projet à venir, l'acolyte de Cyril Hanouna est heureux en amour. Depuis 20 ans, il vit une belle histoire avec sa femme, Catherine, qu'il a épousée en 1998.

Plutôt discret sur sa vie privée, Julien Courbet a surpris les internautes en criant son amour pour la femme de sa vie le 13 juillet 2018. C'est sur son compte Twitter que le papa de Lola (18 ans) et Gabin (16 ans) a célébré les 20 ans de son mariage en dévoilant une photo de son alliance : "Elle a 20 ans aujourd'hui et je n'ai pas regretté une seule minute... J'espère la garder 20 ans de plus."

Grand fan de football, Julien Courbet a également fait un clin d'oeil à la victoire des Bleus lors de la Coupe du monde 1998. "Et je rappelle qu'il y a 20 ans la France gagnait la coupe du monde alors ...", a-t-il ajouté. On espère que cette déclaration portera chance à l'équipe de France pour la grande finale ce dimanche 15 juillet 2018.