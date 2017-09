Julien Courbet, inquiet pour ses enfants : "Tout me fait peur, je prie pour eux"

Julien Courbet fera son retour sur scène à Paris le 21 septembre prochain, à la Comédie des Boulevards, avec son tout nouveau one-man show intitulé Jeune et joli à 50 ans. En attendant ce grand jour et entre deux enregistrements pour C8, l'animateur de 52 ans a répondu aux questions de Nous deux sur sa vie de famille.

À propos de son implication grandissante dans l'humour malgré son succès qui ne se dément pas sur RTL (Ça peut vous arriver) et auprès de Cyril Hanouna à la télévision, Julien Courbet s'est d'abord confié avec honnêteté : "C'est un retour aux sources. Lorsque Jacques Martin m'a fait monter à Paris, j'étais en train d'écrire un one-man show, se souvient-il. (...) La télé est un rouleau compresseur, j'ai passé vingt années formidables, mais un matin je me suis réveillé en songeant que je passais à côté de ma vie. À presque 50 ans, je me suis dit que j'avais assez perdu de temps."

Dans cette aventure sur les planches, Julien Courbet peut évidemment compter sur le soutien sans faille de son épouse Catherine mais aussi sur celui de ses enfants Lola (17 ans) et Gabin (15 ans). D'ailleurs, le dynamique quinqua ne cesse de louer les qualités de celle qui partage sa vie depuis tant d'années. "Elle est mon grand amour, je remercie chaque jour le bon Dieu de l'avoir placée sur ma route, elle m'a canalisé et supporté. Notre amour a su évoluer mais je pense vivre avec elle les meilleures années. Nous faisons des projets à deux car nos enfants vont bientôt partir à la fac", a-t-il commenté avant de se faire plus intime encore : "Je pense qu'elle est définitivement la femme de ma vie, j'espère de tout mon coeur que nous fêterons nos quarante ans de mariage."

Concernant ses enfants, l'animateur et humoriste a continué : "Je suis heureux de les avoir vus grandir. (...) Aujourd'hui, c'est le pied car nous partageons beaucoup de choses. je joue au tennis avec mon fils, j'ai le même niveau que ma fille en équitation, ce qui nous permet de faire des compétitions ensemble. Après avoir pouponné, rigolé, fait le papa clown, je suis obligé de devenir un autre père, car je dois construire leur vie d'adulte. Tout me fait peur. (...) Je les laisse sortir mais je prie pour eux, car le danger est partout. Je crains les violences, la drogue."

Une interview à retrouver en intégralité dans Nous deux, actuellement en kiosques.