Julien Courbet papa fier : "Bravo ma fille, je t'aime tellement"

On imagine que l'ancien animateur de C8 – qui fera sa rentrée des classes sur M6, dans Capital – était plus qu'inquiet avant que les résultats ne tombent. Lors d'une interview accordée à Nous deux en septembre dernier, Julien Courbet n'avait pas caché être un papa angoissé : "Après avoir pouponné, rigolé, fait le papa clown, je suis obligé de devenir un autre père, car je dois construire leur vie d'adulte. Tout me fait peur. (...) Je les laisse sortir mais je prie pour eux, car le danger est partout. Je crains les violences, la drogue." Pour rappel, l'animateur de 53 ans a également un fils prénommé Gabin (né en 2001).