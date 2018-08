Julien Courbet surpris du retour de Bertrand Chameroy dans TPMP

Julien Courbet est sur le point d'entamer un nouveau chapitre dans sa carrière à la télé. L'animateur qui officiait dans l'émission Touche pas à mon poste depuis quatre ans a fini par lâcher son rôle de chroniqueur pour rejoindre les équipes de M6 à la tête du célèbre programme Capital. Ce changement arrive alors que Cyril Hanouna a concocté un panel de nouveautés pour les téléspectateurs dès la rentrée.

Au programme : un late show chaque vendredi soir en deuxième partie de soirée et surtout de nouvelles recrues mais pas que. D'anciens visages connus du public feront leur grand retour sur C8. A commencer par Nabilla mais aussi Bertrand Chameroy. Ce dernier était parti en catastrophe en 2016 et avait été soupçonné par la suite d'avoir fait des révélations compromettantes sur les coulisses de l'émission. Deux ans plus tard, de l'eau a coulé sous les ponts puisque Baba est prêt à reprendre son ancien protégé avec lui.

Lors d'une interview pour le magazine Télé 2 semaines, Julien Courbet a réagi à cette nouvelle et, à la question de savoir s'il était surpris, il répond : "Un peu, je dois l'avouer. Comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et c'est toujours bien, quand il y a une brouille, de tourner la page !" Avant de poursuivre : "Là, on a deux hommes intelligents qui se sont dit : 'C'est complètement ridicule, on est faits pour travailler ensemble, on l'a déjà fait, on l'a très bien fait, on va le refaire...!'"

La surprise passée, Julien Courbet s'est montré excité à l'idée de revoir son ancien collègue à l'écran : "C'est une excellente nouvelle ! D'autant qu'à titre personnel, ça me faisait un peu de peine que Bertrand ne travaille pas, parce qu'il a beaucoup de talent."