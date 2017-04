Julien Courbet : Témoin de l'attentat des Champs-Élysées, il raconte "l'horreur"

Très actif sur les réseaux sociaux, Julien Courbet a partagé comme beaucoup sa terrifiante expérience. L'animateur de 52 ans se trouvait en effet sur l'avenue des Champs-Élysées lorsqu'un attentat perpétré contre des policiers a soufflé un vent de panique jeudi 20 avril.

Comme le rapporte l'AFP, une fusillade a éclaté juste après 21h lorsqu'un homme lourdement armé a visé un fourgon de policiers. Après quelques échanges de tirs, l'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de deux blessés parmi les policiers et l'attaque a été revendiquée par l'État islamique.

Sur Twitter, le chroniqueur de Touche pas à mon poste a d'abord expliqué qu'il se trouvait dans un restaurant situé sur la plus belle avenue du monde lorsque les tirs ont éclaté. "Enfermé dans un resto a côté des Champs, fusillade en cours c est l horreur on ne sait pas ce qui se passe, a-t-il écrit. Je n ai jamais vécu une telle scène de panique on s est réfugié dans des bureaux toutes les tables renversées par des gens pris de panique. (...) Le resto a fermé la grille est éteint la lumière on est au sous sol il cherche encore quelqu un ca hurle", a-t-il décrit.