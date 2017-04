Julien Doré a tout coupé ?! Un "homme neuf" avec les cheveux courts...

Par un doux week-end de printemps, certains s'en vont gambader paisiblement et d'autres, tout en restant chez eux, se prennent la foudre... capillaire : ami de la nature, des poneys, des bichons, des lacs et des logogrammes, Julien Doré, actuellement en pleine tournée avec son album &, appartenait samedi 1er avril à la seconde catégorie. Le chanteur à la crinière sauvage a - apparemment - tout coupé !

"Done ! [C'est fait]", a-t-il balancé sur son compte Instagram en même temps qu'un emoji ciseaux entouré de deux éclairs, qu'un sacré paquet de mèches et que des hashtags qui fleurent bon la renaissance - #NewLife (nouvelle vie) et #NewMan (nouvel homme). Exit la tignasse électrique et les chignons hipsteriques ?!