Julien Doré dans Pékin Express : Sa photo qui fait sensation !

Le 12 juillet 2018, Pékin Express fera son grand retour sur M6. Après quatre ans d'absence, le jeu phare d'aventures – présenté par Stéphane Rotenberg – lance La Course infernale et accueille de nouveaux candidats. Parmi ces derniers, on peut retrouver... un certain Julien Doré ou plutôt son sosie, Maxime. Sur les réseaux sociaux, le chanteur de 35 ans s'est amusé de leur ressemblance frappante ce mardi 3 juillet 2018.

"Heureux de vous annoncer que je pars sur Pékin-Express les amis", a écrit Julien Doré en légende d'une photo de Maxime accompagné de sa chérie Alizée (qui participe également à Pékin Express : La Course infernale). Doté d'un incroyable sens de l'humour, le chanteur a fait mourir de rire ses fans. "Tu es terrible ! On pouvait presque y croire !! Il y a une ressemblance qui peut faire illusion. C'est ton jumeau", pouvait-on lire dans les commentaires.