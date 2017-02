Julien Doré et Olivia Ruiz impolis ? Florent Pagny l'assure...

Le 18 février prochain, la 6e saison de The Voice débutera en fanfare sur TF1 avec les premières auditions à l'aveugle de l'édition 2017. Pour la première fois, M. Pokora (31 ans) occupera son fauteuil de coach aux côtés de Zazie, Mika et du taulier Florent Pagny, présent quant à lui depuis la toute première saison.

Interrogé par nos confrères de Télé Câble Sat, Florent Pagny (55 ans) a d'ailleurs parlé de sa rencontre avec ce petit nouveau au succès grandissant. "J'avais déjà croisé Matt sur les plateaux et, contrairement à certains artistes de la jeune génération comme Olivia Ruiz ou Julien Doré, il est très poli. Il est venu me saluer gentiment. Il est sympa, il connaît son sujet, il cartonne. Il a sa place dans le fauteuil", a-t-il lâché sans prendre de gants. Et de poursuivre sur les qualités de son "rival" : "Il n'a pas une grosse voix mais il a une palette très large. Il peut aller très haut et très bas. Surtout, il a quelque chose que j'aurais rêve d'avoir : le body language. Il a un corps de rêve et il ne se la pète pas. Son humilité va lui permettre de durer."

Enfin, questionné sur le fait de ne pas avoir été nommé aux Victoires de la musique à l'instar de M. Pokora, le talentueux quinquagénaire a lâché : "Je ne suis pas invité. Quand je vendais des millions d'albums, je n'étais pas nommé. Ce sont les victoires du petit milieu du show-biz, pas de la musique." Un avis partagé par le nouveau coach, également interrogé par nos confrères : "J'ai appris à faire sans. Je suis gâté par le public avec les NRJ Music Awards. Le métier récompense d'autres gens. Ça ne m'empêche pas de remplir les salles, de vendre des albums et de me régaler."

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Câble Sat, actuellement en kiosques.