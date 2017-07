Julien Geloën (gagnant Secret Story 10) : Qu'a-t-il fait de ses 110 000 euros ?

Le 17 novembre 2016, Julien devenait le 10e gagnant de Secret Story sur NT1. Grâce aux suffrages des téléspectateurs, le beau gosse repartait également avec la coquette somme de 110 000 euros... Qu'a-t-il fait de cet argent presque un an plus tard ? L'ex-Secrétiste vient de le révéler.

Interrogé par nos confrères de Purebreak.com au sujet de cette somme rondelette, Julien Geloën – qui avait annoncé avoir l'intention d'ouvrir un bar à vins dans l'émission – a en effet expliqué avec honnêteté : "J'ai dit un bar à vins parce que ça paraissait cool. J'aime bien l'ambiance, recevoir des amis, mettre de la musique. Après ma victoire, je me suis demandé si j'allais ouvrir mon bar à vins à Paris ou dans le Sud et puis ouvrir une entreprise, ça prend énormément de temps. Et puis, j'ai ensuite eu l'occasion de travailler avec TF1, du coup j'ai laissé ce projet de côté."

Et celui qui deviendra le nouveau chroniqueur du Débrief' de Secret Story 11 à la rentrée prochaine de poursuivre sur la gestion de son pactole : "Je me suis juste acheté une paire de chaussures à 500 euros, mais j'ai toujours ma vieille petite voiture, je me déplace sur Paris avec un scooter qui a 30 000 km, ce qui est énorme. J'essaie plutôt de construire que de dépenser." Un ex-candidat qui a la tête sur les épaules donc !

L'an dernier, à l'occasion des dix ans de Secret Story, les anciens gagnants Benoît Dubois, Emilie Nef Naf ou encore Anaïs Camizuli avaient eux aussi révélé comment ils avaient dépensé leurs gains.