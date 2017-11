Julien Geloën (Secret Story) victime d'un vol : Une somme importante dérobée !

Julien Geloën n'a pas passé le meilleur week-end de sa vie. Le chroniqueur du Débrief de Secret Story 11 (NT1) a été victime d'un vol comme il l'a dévoilé sur Snapchat, dimanche 19 novembre 2017.

Un inconnu lui a volé sa carte bleue comme il l'a confié, en colère. Et malheureusement, le malfaiteur a réussi à retirer une grosse somme d'argent : "Aujourd'hui, je ne suis pas de super humeur, ce n'est pas un bon dimanche tout simplement parce qu'hier soir, je me suis fait voler ma carte bleue. Et le conn**d qui a fait ça a réussi à avoir mon code. Du coup, il est parti retirer presque 3 000 euros, que je ne reverrai peut-être pas."

Le gagnant de Secret Story 10 a donc tenu à mettre ses fans en garde : "Faites très attention quand vous composez votre code." Après quoi, il a adressé un dernier message au voleur : "Toi, espèce ce bâtard, de fils de p**e, la roue tourne. Donc là, tu t'en sors bien, mais ça ne va pas passer comme ça à chaque fois. Je t'embrasse."

Espérons pour le beau blond que l'escroc sera retrouvé et qu'il pourra remettre la main sur son argent.