Julien Guirado amoureux face à Raphaël, le fils de Bob Sinclar

Samedi 29 septembre 2018, Jordan De Luxe présentait un nouveau numéro de son émission de radio Le Show de Luxe sur Voltage. Pour l'accompagner à divertir les auditeurs ce jour-là, l'animateur s'est entouré de quelques personnalités du petit écran, à commencer par Julien Guirado.

Révélé dans Secret Story 7, il avait ensuite poursuivi sa carrière dans la télé-réalité en rejoignant le casting des Anges 6, La Villa des coeurs brisés, Moundir et les apprentis aventuriers 2 et plus récemment Les Marseillais VS Le Reste du monde, actuellement en diffusion sur W9.

Ainsi, depuis ces dernières années, les téléspectateurs ont pu le voir évoluer et surtout suivre de près ses relations amoureuses. Martika, Vanessa Lawrens, Anaïs Camizuli... Julien a enchaîné les conquêtes sans réellement réussir à se poser sérieusement. Mais dans Le Show de Luxe, c'est visiblement très amoureux qu'il est apparu, au côté d'une certaine Audrey, inconnue du grand public. Les deux tourtereaux n'ont pas hésité à poser pour le photographe, s'affichant très complice.

En plus de Julien Guirado, Jordan De Luxe accueillait Raphaël Le Friant qui n'est autre que le fils aîné de Bob Sinclar. L'adolescent de 18 ans est notamment connu pour être sorti avec la mannequin Thylane Blondeau.

Parmi les invités, on retrouvait également les jeunes artistes Samuel Bensoussan et Félix Pacaut, sans oublier l'humoriste Nadia Roz.