Julien Guirado en couple face à Victoria Silvstedt divine en robe décolletée

La Fashion Week de Monte-Carlo (à Monaco) se tient du 16 au 20 mai 2018, pour la sixième année consécutive. Un événement que les férus de mode ne loupent sous aucun prétexte. Et, en marge des défilés, s'est tenu le traditionnel dîner de gala.

À cette occasion, l'ancienne coanimatrice de La Route de la fortune (TF1) Victoria Silvstedt a fait le déplacement. Elle a fait sensation dans une longue robe noire décolletée et fendue au niveau des jambes. La jolie blonde de 43 ans n'a d'ailleurs pas hésité à mettre en avant l'une de ses gambettes.

À cette soirée, on pouvait aussi retrouver l'homme d'affaires italien Flavio Briatore, le ministre d'État de la principauté de Monaco Serge Telle, le directeur artistique de la maison Etro Kean Etro, la présidente de la Chambre monégasque de la mode Federica Nardoni Spinetta, l'ambassadeur d'Italie à Monaco Cristiano Gallo et sa femme, l'ancien pilote de F1 Mika Häkkinen et sa compagne Marketa Remesovai, le directeur du Yacht Club de Monaco Bernard d'Alessandri, le designer indien Rahul Mishra, l'acteur Karl E. Landler ou Nancy Dotta, consule belge à Monaco.

L'ancien candidat des Anges Julien Guirado a aussi fait le déplacement en compagnie de sa nouvelle petite amie Audrey Bouetté. Une jeune femme qu'il a récemment présentée sur ses réseaux sociaux récemment.