Julien Guirado, macho (Moundir 2) : "Martika fait le ménage, chacun son rôle"

Julien Guirado et Martika, qui participent à l'émission de télé-réalité Moundir et les apprentis aventuriers 2, sont en couple depuis maintenant presque un an. Alors que le public pensait que les tourtereaux ne passeraient jamais l'été ensemble, eh bien il avait tort. Totalement in love l'un de l'autre, les Sudistes se sont livrés sur leur relation dans les colonnes du magazine Public : ils envisagent de vivre sous le même toit.

Sans le programme de W9, les deux jeunes gens ne s'aimeraient pas autant : "Avant Moundir, on était ensemble depuis presque un an. Mais on n'avait jamais passé plus de cinq jour d'affilée tous les deux. Maintenant, on ne se lâche plus. On ne se lasse pas l'un de l'autre", assure la Monégasque. Pour l'ex-petit ami de Vanessa Lawrence, cette aventure a renforcé leur couple : "On s'est vraiment découverts. Je connais tout d'elle maintenant, et j'apprécie même son côté chieuse, capricieuse et boudeuse."

Le tandem est fusionnel... Mais parfois, la jalousie l'emporte : "Je suis super jalouse et possessive. Je suis folle amoureuse de Julien et je n'aime pas trop qu'on s'en approche", assure Martika. Du côté de celui qui expliquait avoir triché pour aller le plus loin dans le jeu, c'est le même son de cloche : "Moi aussi je suis jaloux. Mais je vois que Martika m'aime comme jamais aucune fille ne m'a aimé, ça me donne confiance, même dans les moments où on est loin l'un de l'autre."

Les amoureux envisagent même la cohabitation, et ça ne leur fait pas peur. Pour le macho, chacun a son rôle dans le couple : "Martika, c'est une vraie femme, elle fait le ménage. (...) elle est aux petits soins pour son homme. J'ai un côté macho et, au fond, elles aiment toutes ça. Moi, je dois ramener le pain sur la table. C'est mon job." Et la starlette qui enflammait la Toile avec son décolleté XXL il y a peu n'y trouve rien à redire : "Et moi, je suis la jeune femme qui reste à sa place." Voilà qui "rassure" Julien : "Martika me rappelle ma mère et ma grand-mère. Je peux me projeter avec quelqu'un comme elle !", explique celui qui évoquait sa libido durant l'aventure avec notre confrère Sam Zirah.

En 2017, la condition de la femme a énormément évolué. Enfin, pas vraiment pour celui qui reconnaît que ses propos sont "un peu misogynes".

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Public, actuellement en kiosques.