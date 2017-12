Julien Guirado, séparé de Martika : "Je ne l'ai pas frappée !"

Le 28 novembre, Julien Guirado, ex-candidat de Secret Story 7, a annoncé sur son compte Instagram sa rupture avec Martika. Dans le magazine Public du 1er décembre, il revient sur cette séparation dont il dévoile les raisons.

Comme il l'a expliqué, c'est Martika qui a "décidé seule" de cette séparation. Après quelques semaines "tendues", la jolie brune a cessé de répondre aux appels de Julien. "Les déclarations de Maddy sur mes violences supposées n'ont rien dû arranger [Maddy avait déclaré que Julien a eu des gestes déplacés envers Martika, ndlr]. J'ai pu mal lui parler, ou être un peu trop cash, mais je ne l'ai pas frappée !", déclare-t-il afin de faire taire les rumeurs. Et de préciser : "J'aurais dû mieux la considérer, être moins macho, j'était parfois pas très cool."

Toujours amoureux de la brune, Julien dit être "en mode dépression" et "très malheureux". Afin d'oublier son ex, il va donc s'éloigner de la France en attendant que les choses se tassent.

S'en voulant d'avoir "mal aimé" la Monégasque, Julien a tenté de rendre la belle jalouse en postant des photos et vidéos de lui en charmante compagnie. Mais cela n'a pas eu l'effet escompté, Martika ayant été écoeurée. Pour Julien, un retour de flamme semble bien difficile. Pour nous aussi.

De son côté, Martika est sortie du silence. Sur Twitter, elle a indiqué : "Je n'ai pas besoin de donner de justification suite à ma rupture avec Julien ! Merci de respecter ma vie privée et de ne pas parler dans le vent inutilement et donner de fausses informations ! Lui seul et moi même savons pourquoi ! Merci pour votre soutien."