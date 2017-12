Julien Guirado séparé de Martika : Sa mission reconquête à 3 000 euros !

Julien Guirado n'est pas prêt à laisser filer Martika.

Selon les informations de Star 24, le candidat de Secret Story 7 a organisé un week-end afin que la divine brune oublie leurs problèmes et accepte de se remettre en couple avec lui. Pour cela, Julien a vu les choses en grand puisqu'il aurait dépensé pas moins de 3 000 euros pour en mettre plein la vue à Martika. Au programme : dîner romantique dans un restaurant libanais-marocain très prisé de la ville de Genève et séjour dans un palace 5 étoiles. Reste à savoir si la candidate des Marseillais VS Le reste du monde (W9) a succombé.

Pour rappel, Julien Guirado avait annoncé leur séparation le 28 novembre dernier, sur Instagram. Après quoi, il avait expliqué à un journaliste de Public que c'était Martika qui était à l'origine de leur rupture. "J'aurais dû mieux la considérer, être moins macho, j'était parfois pas très cool", a-t-il regretté. Et de préciser qu'il était "en mode dépression".

De son côté, Martika est sortie de son silence vendredi dernier."Je n'ai pas besoin de donner de justification suite à ma rupture avec Julien ! Merci de respecter ma vie privée et de ne pas parler dans le vent inutilement et donner de fausses informations ! Lui seul et moi-même savons pourquoi ! Merci pour votre soutien", avait-elle indiqué sur Twitter.