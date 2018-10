Julien Guirado violent envers Martika ? Le candidat s'exprime

En 2016, Julien Guirado et Martika officialisaient leur relation sur les réseaux sociaux, une idylle qui a duré près d'un an et demi. En novembre 2016, on apprenait leur rupture et très vite, des rumeurs disaient que le jeune homme de 26 ans - que l'on peut actuellement suivre dans Les Marseillais VS le reste du monde (W9) - avait été violent envers la belle brune de 28 ans. Des allégations auxquelles le principal intéressé a répondu lors de son interview avec Sam Zirah.

Julien Guirado, qui a aujourd'hui retrouvé l'amour dans les bras d'une certaine Audrey, assure ne jamais avoir levé la main sur l'une de ses petites amies : "A aucun moment je n'ai levé la main sur elle ou une autre. Mais j'ai souvent pris des gifles par les filles." Il a ensuite révélé que ses retrouvailles avec Martika dans Les Marseillais VS le reste du monde ont été compliquées.

"Je me suis demandé ce que j'avais foutu avec elle. Ça m'a fait chier de penser ça, mais j'ai regretté d'être sorti avec elle. Pour moi, elle ne méritait pas quelqu'un comme moi. Quand je suis sorti avec elle, j'ai revu mes ambitions un peu à la baisse par rapport avec mes critères. (...) Je me suis un peu oublié", a-t-il conclu, très classe, en précisant qu'il ne voulait pas lui "cracher dessus".