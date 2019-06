Julien (L'Île de la tentation) et Mélanie: ce qu'il s'est vraiment passé la nuit

W9 a diffusé le final de L'Île de la tentation 2019, le jeudi 12 juin. À l'issue de l'émission, Julien (27 ans) et Marie (41 ans) ont pris la décision de repartir séparément après s'être chacun rapproché de Mélanie et Marin. Quelques mois après la fin du tournage, les deux candidats se sont confiés sur leur aventure à Purepeople.

Quels sont vos rapports aujourd'hui ?

Marie : Je ne suis pas une personne qui aime le conflit. Donc on a plutôt de bons rapports. Il n'y a pas une journée où on ne se donne pas de nouvelles. On a un bon rapport d'amitié.

Julien : On s'est revu après l'émission pour boire un café ensemble. On avait besoin, hors caméra, de vraiment faire le point. On est arrivé à la conclusion que malgré ce qu'il s'était passé on s'était très bien entendu pendant sept mois [la durée de leur relation, ndlr]. On ne pouvait pas effacer ça.

Avez-vous été déçu par l'autre ?

Marie : Oui, il a été très vite. On aurait dit qu'il était venu pour me larguer. Donc forcément, on est déçu.

Julien : Pareil, j'ai été déçu quand elle m'a dénigré. On m'a demandé si j'étais amoureux d'elle et j'ai répondu que je tenais à elle, mais que je n'étais pas amoureux et que je n'étais jamais tombé amoureux d'une fille. À partir de ce moment-là, elle a dit que j'étais un gamin et j'ai profité de mon aventure. Avec Mélanie, ça s'est fait au feeling. Je n'étais pas parti dans l'optique de serrer des nanas. Mais le contexte a fait que je me suis rapproché de Mélanie.

Certains vous ont accusé d'être un faux couple, qu'avez-vous à répondre ?

Marie : On ne va pas se justifier pendant cent ans. On ne peut pas aller à l'encontre de ce que pensent les gens. On sait qu'on était un vrai couple. On s'est rencontré à Lanzarote [Espagne, ndlr], on a eu un vrai coup de foudre.

Julien : Les gens pensent ce qu'ils veulent, je n'ai de comptes à rendre à personne.

Jusqu'où êtes-vous allé avec votre célibataire ?

Marie : Avec Marin on s'est embrassé et on a fait un gros câlin. On a eu un rapprochement lors du dernier date. On vit une belle amitié aujourd'hui. On s'est revu après le tournage, on a passé une semaine à Los Angeles. On était avec sa soeur et des amis, c'était génial. Mais il n'y aura rien de plus entre nous.

Julien : On s'est juste embrassé. Il y a une phase où je mets un t-shirt sur la caméra. On avait juste retiré nos micros pour discuter. On voulait de l'intimité, mais pas pour avoir un rapport.

Je ne suis plus en contact avec Mélanie

Julien, que s'est-il passé ensuite avec Mélanie ?

Je l'ai contactée pour savoir si ça lui disait qu'on se voit. Au final, nous n'avons plus de contact pour diverses raisons.

Aujourd'hui, êtes vous en couple ou célibataire ?

Marie : Aujourd'hui, je suis toujours célibataire. Aujourd'hui, je préfère être seule et attendre la bonne personne pour construire du solide.

Julien : Je suis célibataire. Avant Marie, j'étais en couple pendant un an et demi avec une fille et elle m'a trompé avec mon meilleur ami. Aujourd'hui, je reste donc sur deux échecs amoureux et j'ai du mal à faire confiance.

Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées en off et que vous auriez aimé voir ?

Marie : J'aurais juste bien aimé voir notre soirée hypnose, mais ça n'avait rien à voir avec les couples, donc c'est normal que ça n'ait pas été monté. J'ai hypnotisé deux garçons et l'un d'eux a bu beaucoup d'huile d'olive en pensant que c'était du jus de pomme. C'était drôle.

Julien : J'aurais aimé voir plus de scènes de vie. Par exemple à un moment, j'ai trouvé une menthe religieuse. Je l'ai prise et j'ai couru après les filles du coup, elles criaient. C'était un gros bordel dans la maison. Ça aurait été sympa de voir le côté un peu plus fun à la télévision.

Y-a-t-il des images qui vous ont choqué ?

Marie : Peut-être l'épisode où on avait l'impression que je dénigrais Julien. Il y a des images où je dis tout le temps que c'était un gamin. Mais c'est ce que j'ai dit en même temps... Ça m'a perturbée, mais pas choquée. On a l'impression que c'est un dénigrement alors que j'explique juste ma problématique.

Julien : Non.

Mélanie et Marie se clashent dans la presse, que pensez-vous de cette guéguerre Julien ?

Leurs histoires ne sont pas les miennes, je ne me mets pas la-dedans.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.