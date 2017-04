Julien Lepers : Arrêté, il passe l'après-midi au commissariat

Circuler avec un permis en règle est obligatoire, même lorsque l'on s'appelle Julien Lepers. L'ex-animateur star de Questions pour un champion, viré sans ménagement du célèbre jeu de France 3 et remplacé par Samuel Étienne, a été arrêté mardi 25 avril comme le révèle Europe 1.

C'est alors qu'elle téléphonait au volant de sa voiture que la star du PAF de 67 ans a été interpellée par des policiers qui l'ont soumise au classique contrôle des papiers d'identité et du véhicule. Au cours de cette vérification banale, les agents se sont aperçus que le conducteur vedette n'avait plus de permis valide depuis 2011. Une infraction qui a conduit Julien Lepers au commissariat de Levallois-Perret aux alentours de 15h, où il est resté durant quatre heures. Lors de son arrestation, l'animateur a assuré de ne pas être au courant de la non-validité de son permis de conduire. Une ignorance qui ne le dispensera pas d'être convoqué ultérieurement devant un tribunal de police et de risquer une amende.

Contacté par TV Mag, Julien Lepers a indiqué qu'il faisait "tout pour que ses papiers soient en règle très prochainement" et ne souhaitait pas "commenter plus cette affaire parce qu'il y a des informations plus importantes dans la vie".

Retour sur France Télévisions

Invité en début de semaine sur le plateau du Mad Mag de NRJ12, Julien Lepers a révélé à Ayem Nour et ses chroniqueurs qu'il serait très prochainement de retour sur l'une des chaînes du Service public. Les téléspectateurs pourront le retrouver dans un jeu mythique de l'été, Fort Boyard. L'animateur qui propose aussi le one-man show Danse avec les mots, pourrait faire équipe avec Vincent Cerutti et Bertrand Chameroy, ou encore la blogueuse EnjoyPhoenix, qui ont tous déjà annoncé leur venue.

Cette participation de Julien Lepers à Fort Boyard n'est pas la première. La présence du candidat de Danse avec les stars n'avait pas enchanté Patrice Laffont, maître des clés du Fort de 1990 à 1999. Ce dernier n'avait pas hésité à désigner Julien Lepers comme le candidat le plus capricieux qu'il ait jamais eu à gérer. Espérons qu'il sera plus calme avec Olivier Minne.

Olivia Maunoury