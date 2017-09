Julien Lepers, Emmanuelle Boidron et Brahim Asloum affichent leurs tatouages !

En l'honneur de la Fondation Claude Pompidou, une réception a été organisée sur la terrasse panoramique de l'hôtel Aston la Scala à Nice le 8 septembre. Un événement marqué par la remise annuel du prix pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, doté d'un montant de 100 000 euros et qui existe depuis sept ans. "En France, on compte près de 900 000 personnes affectées", souligne le député et conseillé départemental des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti.

La récompense "Claude Pompidou" a été dévoilée en présence de célébrité ambassadeurs et parrains de l'association : les comédiennes Emmanuelle Boidron et Michèle Mercier, le boxeur Brahim Asloum, les figures de la télévision Julien Lepers et Bernard de La Villardière faisaient partie des invités. En compagnie d'autres figures niçoises, Alain Pompidou a remis le prix qui porte le nom de sa mère adoptive : l'heureux lauréat est le professeur Alain Buisson qui officie à Grenoble. La fondation salue ainsi son travail sur les synapses, zones de contact fonctionnelles qui s'établissent entre deux neurones.

En marge de cette remise de prix, la ville de Nice et la Fondation Claude Pompidou ont depuis le 1er août lancé l'opération Si t'es tattoo, t'es Pompidou et t'es... Nice. Elle consiste à encourager les touristes présents sur leur lieu de vacances ainsi que les Niçois, à se procurer dans les offices de tourisme de la ville de Nice des planches de tatouages éphémères réalisés en partenariat avec la fabriquant français Bernard Forever. Ces tattoos, auxquels ont succombé les célébrités présentes, reprennent beaucoup de symboles de Nice, afin que toutes les générations confondues puissent y trouver leur bonheur. Ils sont vendus 5 euros la planche, et 2 euros sont versés au profit de la Fondation Claude Pompidou.