Julien Lepers viré de France 3 : Les prud'hommes incapables de trancher

L'affaire n'a pas été réglée ce jeudi 5 avril 2018 comme Julien Lepers et son ancien employeur l'espéraient. Viré de France 3 en décembre 2015, alors qu'il était aux commandes de Questions pour un champion depuis vingt-sept belles années, l'animateur de 68 ans avait réclamé 3,4 millions d'euros d'indemnités à son ancien employeur FremantleMedia, pour licenciement abusif. Une affaire examinée par le Conseil des prud'hommes de Paris début mars et dont le verdict devait être dévoilé aujourd'hui.

Mais, surprise, l'institution n'a pas réussi à se mettre d'accord. On apprend donc par le biais de l'AFP que "les juges prud'homaux (...) ont renvoyé l'affaire en audience de départage". Cela signifie que les juges ont décidé de renvoyer l'affaire devant une formation incluant un juge professionnel, ou "juge départiteur", chargé de trancher le litige. Il devra donc réexaminer l'affaire avant de rendre une décision lors d'une audience dont la date n'a pas encore été fixée. Pour l'heure, Julien Lepers n'a pas souhaité faire de commentaires.

Pour rappel, une audience s'était déroulée début mars. Me Pierre-Olivier Lambert, l'avocat de l'ancien animateur de France 3 – qui a été remplacé par Samuel Étienne – avait accusé FremantleMedia d'avoir appliqué "à la cow-boy" la décision de France Télévisions, en licenciant Julien Lepers sans cause réelle et sérieuse. De son côté, la société de production avait justifié la rupture du contrat par les baisses d'audience de l'émission.