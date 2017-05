Julien (Secret Story 10) séparé de Tamara ? La rumeur court...

Mais depuis, Julien et Tamara semblent avoir une nouvelle fois rompu. En effet, sur son compte Instagram, la jolie brune a supprimé toutes ses photos avec le gagnant de Secret Story 10. De plus, des commentaires sèment le doute quant à une possible séparation entre les deux amants.

Tandis qu'une internaute demandait à Tamara si elle était encore avec Julien, une autre lui a répondu que le couple était séparé. Face à cette réponse, l'internaute a précisé que Tamara lui a répondu en message privé.

De son côté, Julien avait posté une photo de lui et sa chérie lors de la Saint-Valentin. Et depuis, plus rien...

Si ni la jolie brune ni Julien n'ont tenu à s'exprimer publiquement, leurs fans se posent bien des questions sur les réseaux sociaux. Affaire à suivre !