Julien Tanti et Manon Marsault de nouveau en couple : C'est officiel !

Manon Marsault avait promis qu'elle ne se remettrait pas avec Julien Tanti après leur dernière rupture et pourtant...

Mardi 10 octobre 2017, le Marseillais – actuellement dans Les Marseillais VS le reste du monde 2 (W9) – a annoncé sur Instagram qu'ils s'étaient réconciliés. "Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime , nous nous aimons... bonne soirée à tous. @manonmarsault", a-t-il légendé un cliché où on peut les voir s'embrasser.