Julien Tanti, futur papa, dévoile le prénom qu'il a choisi pour son bébé...

Julien Tanti, actuellement en pleine couvade, sera bientôt papa.

Le candidat des Marseillais de W9, en couple avec la jolie Manon Marsault après de nombreuses séparations, attend en effet un petit garçon, comme la future maman l'a déjà annoncé.

Dans un épisode des Marseillais diffusé ce 26 février 2018 (mais tourné avant cette annonce !), Julien a décidé d'annoncer à ses amis le prénom qu'il comptait donner à son enfant s'il s'agit d'un garçon – Manon aurait apparemment eu ce privilège si le couple avait attendu une fille – et la surprise fut de taille. "Est-ce que vous voulez connaître le prénom que j'ai peut-être choisi ? A 99% ! Manon trouve que c'est un prénom un peu spécial... Le prénom que j'ai choisi est un prénom très tchatcheur, je dirais même que c'est du cousu-main spécial fratés... Je vais le nommer Donatello ! C'est pas beau ? Ça n'existe pas, y en n'a pas !", a-t-il assumé face à des Marseillais hilares.

"Mais arrête c'est les Tortues Ninja qui s'appellent comme ça ! (...) Je te jure tu l'appelleras pas comme ça ! Non non non... Je suis pas d'accord !", a commenté un Paga aussi amusé que gêné. "Donatello ? On dirait un biscuit", a estimé Carla de son côté.

Bref, Julien va peut-être devoir revoir sa copie...

