Julien Tanti (Les Marseillais) : Comment la paternité l'a changé

Julien Tanti n'est plus du tout le même homme depuis le 24 mai 2018. Et pour cause, le compagnon de Manon Marsault est devenu papa pour la première fois et a accueilli son fils Tiago. Le candidat le plus célèbre des Marseillais (W9) a ainsi dit adieu aux soirées en boîte de nuit et aux virées nocturnes pour vivre pleinement sa paternité aux côtés de sa chérie. Une expérience qui l'a d'ailleurs complètement changé...

C'est sur le plateau de l'émission Buzz TV pour TV Magazine que Julien Tanti a révélé comment son rôle de papa a chamboulé son quotidien. S'il a avoué, dans un premier temps, qu'il ne voulait pas d'enfant, le candidat des Marseillais VS le reste du monde (actuellement diffusée sur W9) est aujourd'hui comblé par l'arrivée de son premier enfant. "On revient deux ans en arrière, c'était impossible. Je ne voulais pas d'enfant et c'est arrivé par hasard. (...) Aujourd'hui, tout est focalisé autour de Tiago. C'est un bonheur. Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est sensationnel. Ma vie n'est plus la même", a-t-il commencé.

Maintenant qu'il est papa, Julien Tanti a vu son caractère changer par la même occasion : "Je relativise plus, je pars moins au clash, j'essaie plus de comprendre les personnes et de donner les bons conseils." Le jeune homme de 30 ans s'est également rapproché de la femme de sa vie, Manon Marsault. "Cela a solidifié mon couple avec Manon. On est soudés comme jamais. On a repris une bouffée d'oxygène. On est vraiment heureux", a-t-il conclu.