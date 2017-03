Julien Tanti remet le couvert avec Manon Marsault : "Je t'aime plus que tout"

Manon Marsault et Julien Tanti (Les Marseillais de W9) sont très durs à suivre.

Alors qu'on les pensait séparés après une tromperie de Julien (il s'est beaucoup trop rapproché de Liam di Benedetto lors d'un tournage), plusieurs ruptures et même un déménagement, voilà que Julien a décidé de déclarer sa flamme pour la jolie brune de 28 ans dimanche 19 mars.

Sur Instagram, le beau gosse de 28 ans a en effet publié une photo de Manon et lui enlacés sur une plage de sable fin dans l'émission Moundir et les apprentis aventuriers (W9) après une épreuve aquatique. "Bientôt un an qu'on s'est rencontré <3 Je t'aime plus que tout <3 @ManonMarsault", peut-on lire en légende de ce cliché.

Bien entendu, ce retour de flamme n'a pas manqué de provoquer des réactions du côté des fans du couple. "Trop bien, tu as vraiment changé Julien, bisous à vous, elle mérite ça !", "Très beau message, mais ça vaut jusqu'à quand ?", "Si tu l'aimes, pourquoi à chaque émission tu sors avec d'autres meufs ?", "Un an mais combien de ruptures ? C'est ça qui est dommage. Vous nous faites rêver, mais jamais assez longtemps", ont-ils notamment commenté. Les internautes restent donc assez dubitatifs quant à cette déclaration...

Pour rappel, le 21 février dernier, à l'occasion de la conférence de presse des Marseillais South Africa, Julien avait confié à nos confrères du Purebreak.com : "Aujourd'hui, on est en dispute. Manon a un gros problème de possessivité et de jalousie. (...) C'est compliqué !"

Les Marseillais South America, c'est chaque jour à 18h55 sur W9.