Julien Tanti : Sa réaction en apprenant la grossesse de Manon

Julien Tanti est un homme nouveau. Depuis qu'il a accueilli son petit Tiago le 24 mai 2018, le Marseillais le plus connu de France a dit au revoir aux soirées en boîte de nuit et autres événements de folie pour se consacrer à sa petite famille avec Manon Marsault, sa chérie dont il est plus amoureux que jamais.

Invité du Buzz TV pour TV Magazine ce jeudi 20 septembre, le candidat de télé-réalité a évoqué son quotidien de papa et fait des révélations sur le jour où Manon lui a annoncé la bonne nouvelle. "On était à un mariage et je suis parti de la chambre d'hôtel, j'avais besoin de réfléchir", commence-t-il à raconter. Le jeune homme de 30 ans, très surpris et pas du tout préparé à découvrir les joies du pouponnage s'interroge : "Qu'est-ce que je fais ? J'en voulais pas", se souvient-il.

Mais finalement, la réponse aura rapidement été une évidence pour l'ex de Jessica Thivenin : "Et en fait, je venais de perdre une personne proche quelques jours avant et on m'a toujours dit 'après un décès, il y a une naissance', et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas le garder. Et vraiment aujourd'hui, je ne regrette pas, c'est vraiment extraordinaire."

Papa et fiancé comblé, Julien Tanti nage en plein bonheur. Mais que ses fans se rassurent, si l'arrivée de Tiago lui a "changé la vie", le roi des problèmes qu'il incarne n'est jamais bien loin. Ses fratés peuvent toujours compter sur lui pour ajouter un peu de piment dans leur relation amoureuse. La preuve en est dans la nouvelle saison des Marseillais, actuellement en diffusion sur W9.