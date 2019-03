Juliette Armanet maman : "Une année de folie, un bébé..."

En septembre dernier, on apprenait la grossesse de Juliette Armanet, dans les pages de Paris Match. La chanteuse et révélation de la scène musicale française, qui avait toujours clamé son désir de maternité, avait ensuite affiché un petit baby bump puis plus rien... On découvre aujourd'hui qu'elle a accouché.

Sur son compte Instagram suivi par 75 000 abonnés, l'interprète de L'Amour en solitaire a posté une photo de ses archives personnelles à l'occasion de son 35e anniversaire. En légende, elle dévoile être devenue maman pour la première fois. "4 mars 1984 / 4 mars 2019 Si je compte bien, ça fait quand même 35 ans... L'année dernière a cette époque, je m'apprêtais à chanter mon premier Olympia... que de dates ensuite, la grande tournée magique...! Une année de folie, de la musique, des rencontres, un bébé, bref, un concentré express de joie qui a changé ma vie ! C'est bon de vieillir, moi, j'adore ça. Bacci", a-t-elle commenté.

Juliette Armanet, notamment auréolée d'un disque de platine pour son album Petite Amie et sacrée Révélation de l'année aux dernières Victoires de la musique, reste cependant toujours secrète sur l'homme qui partage sa vie...