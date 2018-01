Juliette Besson et Clémence Rochefort : Belles de nuit pour Dany Atrache

Après les défilés homme, la Fashion Week de Paris vit désormais au rythme des présentations des collections Haute Couture. Mardi 23 janvier, la marque Dany Atrache levait le voile sur les pièces de la saison printemps-été 2018. À cette occasion, plusieurs personnalités avaient répondu à l'invitation de la maison de mode. Parmi elles figurait Juliette Besson.

Tout de noir vêtue, l'actrice de 30 ans (fille d'Anne Parillaud et Luc Besson) s'est installée aux premières loges pour mieux admirer le show avant de prendre la pose devant les photographes. Celle qui a été vue l'année dernière dans le film Numéro une (de Tonie Marshall) a retrouvé sur place une autre jeune femme célèbre, Clémence Rochefort. Également vêtue de noir, la fille du regretté Jean Rochefort (disparu en octobre 2017 à l'âge de 87 ans) était très jolie et naturelle, souriante devant les caméras.

La journaliste et présentatrice de télévision Alicia Fall, les acteurs Kevin Elarbi, Guy Amram, Natalia Pujszo et Fatima Adoum mais aussi la comédienne et chanteuse Marion Burah étaient tous présents pour applaudir le styliste Dany Atrache et ses équipes.