Juliette Besson et Emmanuelle Boidron envoûtées par des effluves...

Mardi 13 février 2018, la maison de parfum Comptoir Sud Pacifique a ouvert une seconde boutique en plein coeur du quartier Saint-Germain-des-Prés, au 76 rue de Seine à Paris. Ce nouvel écrin de la rive gauche signe une nouvelle ère pour cette référence de la parfumerie française et a pu compter sur la présence de plusieurs personnalités.

On a pu voir Anna Veronique El Baze, Baptiste Caillaud, Cartouche, Clémence Bretecher, Emmanuelle Boidron, Fatima Adoum, Gray Orsatelli, Guy Amram, Jean Michel Lahmi, Julie Nicolet, Juliette Besson (la fille de Luc Besson et Anne Parillaud) ou encore Kevin Elarbi, Marion Burah, Natalia Pujszo, Noemie Caillault, Sofiia Manousha, Zinedine Soualem... Quant à Marie-Christine Adam, elle est venue plus tôt dans l'après-midi à la boutique.

La maison Comptoir Sud Pacifique, déjà présente au 30 rue Saint-Roch dans le 1er arrondissement, est née en 1974 "grâce à l'imagination d'un couple, audacieux, amoureux de liberté, d'immensités et de voyages, guidé par la curiosité et sa passion pour la beauté des matières premières", relate le site officiel. Depuis 2011, la maison a changé de propriétaire tout en restant indépendante. C'est Valérie Pianelli qui a repris les rênes. Au fil des années, les collections des parfums se sont enrichies et plus d'une trentaine de parfums existent ainsi au sein de la maison.

Thomas Montet