Juliette Binoche, 53 ans : Absolument bombesque devant Scarlett Johansson

Après Tokyo et Paris, l'équipe du film Ghost In The Shell poursuit sa tournée mondiale aux Etats-Unis. Mercredi 29 mars se déroulait à New York la première américaine du blockbuster réalisé par Rupert Sanders. Et une des stars du film a fait très forte impression sur le tapis rouge du AMC Lincoln Square.

Bien connue du public américain depuis son Oscar pour Le Patient Anglais, Juliette Binoche a en effet fait crépiter les flashs sur le red carpet new-yorkais. Notre fierté française a volé la vedette à la star hollywoodienne de Ghost In The Shell, Scarlett Johansson. Très en beauté, l'actrice a irradié dans une robe décolletée signée DAN Haute Couture. Du haut de ses 53 ans, elle a surtout envoyé un message fort au public et aux décideurs de l'industrie hollywoodienne pour qui les femmes quinquagénaires n'ont plus vraiment leur place. Avec sensualité, charisme et naturel, Juliette Binoche prouve le contraire à l'écran, mais également devant les caméras du monde entier.

À l'affiche de deux films en ce moment – elle est également dans la comédie Telle mère, telle fille – l'actrice du Chocolat et de Copie Conforme rayonne et prouve que l'on peut continuer à faire du grand cinéma, varié et pertinent.

À New York, Juliette Binoche a illuminé le tapis rouge sans son amoureux, mais bien au côté d'une Scarlett Johansson divine dans une robe Balmain. L'héroïne de Ghost In The Shell était accompagnée de Michael Pitt, ainsi que de Pilou Asbaek. Non loin d'eux, Adrien Brody a également fait une apparition remarquée devant les photographes, tout comme Alex Lundqvist, Adwoa Aboah, Gina Gershon ou encore Lasarus Ratuere.