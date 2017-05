Juliette Binoche attaquée par Gérard Depardieu : Comment ils se sont réconciliés

Mois d'août 2010. Gérard Depardieu s'était montré particulièrement virulent envers l'actrice Juliette Binoche dans une interview pour l'hebdomadaire autrichien Profil. Alors que l'actrice était souvent encensée par les critiques, il s'était demandé ce qu'on pouvait bien lui trouver : "Elle n'est absolument rien", avait-il déclaré. Il avait également ajouté que le film Les Amants du Pont-Neuf "était une merde". À l'époque, l'actrice avait tenté d'expliquer son attitude, supposant qu'il était jaloux du succès ou du propos du film dans lequel elle venait de jouer, Copie conforme. Sept ans plus tard, les deux stars se retrouvent au casting d'un même long métrage, Un beau soleil intérieur, présenté la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Pour 20 Minutes, l'héroïne oscarisée du Patient anglais revient sur sa collaboration avec le monstre sacré et controversé du cinéma français.

"La scène a été tournée en un jour avec le bonheur de jouer avec lui pour la première fois. J'étais touchée parce que je l'avais vu sur le tournage de Danton. J'avais 18 ans, et j'étais encore au lycée. Je l'avais observé et j'étais très impressionnée par lui. Il était venu vers moi plusieurs fois. Il était absolument délicieux et généreux. Il m'avait donné des conseils en tant que jeune actrice", raconte Juliette Binoche. Puis, interrogée sur les attaques de 2010, elle répond : "Il s'est énervé contre moi il y a quelques années. On s'est raccordé parce que je l'ai croisé, par hasard, dans un marché. Je suis allée vers lui en lui disant : 'Mais Gérard, qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi es-tu si méchant ?'. Il a répondu : 'Je raconte n'importe quoi. Il ne faut pas faire attention.'" Aujourd'hui, elle le décrit comme "quelqu'un qui souffre beaucoup. Il est fin, malgré sa corporalité. Il n'a pas peur de son féminin et il est généreux." Elle ajoute : " J'ai appris plein d'histoires qu'il ne raconte pas forcément où il fait preuve de beaucoup de générosité. C'est touchant."

Un beau soleil intérieur de Claire Denis (en salles le 27 septembre) nous fait suivre le destin d'Isabelle, divorcée, un enfant. Elle cherche un amour. Enfin un vrai amour. Outre Gérard Depardieu, Juliette Binoche partage la vedette avec Valeria Bruni-Tedeschi, sa partenaire dans Ma Loute, mais aussi Xavier Beauvois, Philippe Katerine, Josiane Balasko, Nicolas Duvauchelle, Alex Descas ou encore Bruno Podalydès.