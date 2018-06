Juliette Binoche devient rousse et elle est magnifique !

Du haut de ses 54 ans, Juliette Binoche est encore et toujours louée pour son incroyable beauté, doublée d'un charisme évident. Film après film, l'actrice française ne cesse de le prouver. Et aussi sur Instagram, où elle s'est prise au jeu 2.0 bien volontiers. C'est là qu'elle dévoilait, fin avril, son crâne rasé – qui était bien évidemment un faux, puisqu'elle arborait ses longs cheveux bruns classiques lors du Festival de Cannes qui a suivi.

Ce mardi 19 juin 2018, Juliette Binoche a mis en ligne une photo où elle apparaît cette fois-ci rousse. En légende, elle ironisait en affirmant qu'elle "a rejoint le club de Jessica Chastain, Julianne Moore et Isabelle Huppert pour quelques jours". Sublime en rousse, l'actrice du Patient anglais et Sils Maria a fait réagir ses nombreux abonnés. "Belle et sensuelle", "Une femme fatale", "Très jolie ! Ça vous va très bien aussi !", "C'est simplement vous qui sublimez tout", "Splendide", peut-on lire dans cette avalanche de messages dithyrambiques louant assez logiquement la beauté presque insolente de notre Juliette nationale.

En revanche, on ne sait pas pourquoi Juliette Binoche a viré rousse... L'actrice a plusieurs films à venir, dont deux à tourner. Il y a La Maison vide, de Patrice Leconte, un film qui sera également le dernier d'Alain Delon, et La vérité sur Catherine, du récemment palmé Hirokazu Kore-eda, avec Catherine Deneuve et Ethan Hawke à l'affiche.