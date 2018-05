Juliette Binoche et Sonia Rolland au dîner de la Semaine du Cinéma Positif

En marge du tapis rouge, de nombreux événements profitent du 71e Festival de Cannes pour mobiliser les personnalités du cinéma présentes sur la Croisette. À l'image du défilé Fashion For Relief ou du Global Gift Gala, la fondation Positive Planet a donné sa soirée de gala ce 14 mai 2018, au Palm Beach. Un dîner qui s'inscrit dans la Semaine du Cinéma Positif et sa troisième édition soutenant cette année des programmes en faveur des femmes à travers le monde. Une Croisette décidément engagée en faveur de la parité !

Au côté du président de la Fondation, Jacques Attali, Juliette Binoche a fait une arrivée remarquée à cette soirée rythmée par une vente aux enchères. L'actrice ne s'est pas contentée de prendre part au dîner puisqu'elle a participé à une journée de débats. La fondation doit également lui remettre un prix pour l'ensemble de sa carrière.

Au côté de la comédienne mise à l'honneur, d'autres personnalités ont répondu présent : Catherine Deneuve est apparue avec sa nouvelle chevelure brune, Sonia Rolland était escortée par son compagnon, Jalil Lespert, non loin d'Harry Roselmack, Frédérique Bel, Àstrid Bergès-Frisbey et l'actrice indienne Sonam Kapoor. Les mannequins Cindy Bruna et Maria Borges étaient aussi de la partie. Retour sur la soirée en images.