Juliette Binoche : "J'ai eu l'Oscar à cause d'un accident tout bête"

En 1996, Juliette Binoche a connu un succès international grâce au film Le Patient anglais d'Anthony Minghella. Pour ce film, elle a obtenu, entre autre, le BAFTA et l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle, ainsi que le prix de la Meilleure interprète féminine à la Berlinale. Des distinctions qui récompensent son jeu d'actrice. Mais, comme l'a révélé celle que l'on retrouvera le 29 mars prochain dans le film Telle mère, telle fille, derrière LA scène qui lui a valu son Oscar se cache un événement inconnu.

Invitée samedi 25 mars dans Salut les Terriens ! (C8), l'amoureuse de 53 ans a évoqué les coulisses du moment où elle pleure avant d'euthanasier le fameux patient anglais. "Il y avait de la musique, il y avait du Jean-Sébastien Bach et un silence sacré et magnifique. Et en fait ce qu'il s'est passé c'est que j'ai ouvert l'ampoule [qui sert à l'euthanasie dans le film, NDLR] pour jouer et je l'ai tellement ouverte qu'elle m'a ouvert les doigts donc il y avait du sang. (...) En fait j'ai perdu le contrôle et j'ai pleuré. Je pense que j'ai eu l'Oscar à cause de ça. A cause d'un accident tout bête qui m'est arrivé sur le plateau", a-t-elle révélé avec une grande humilité.

Puis, avec beaucoup d'humour, Juliette Binoche a dévoilé avoir peu pris soin de son Oscar. Son fils Raphaël (22 ans aujourd'hui) l'a même abîmé. "L'Oscar a pelé. En fait, il suffit de gratter un peu et l'or devient un acier... Ils me l'ont changé", a-t-elle confirmé.

