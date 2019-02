Juliette Binoche vit "une belle relation qui s'intensifie avec le temps"

Présidente du jury de la Berlinale il y a peu, Juliette Binoche revient sur le grand écran le 27 février dans la romance Celle que vous croyez. La star française de 54 ans incarne dans ce long métrage une femme divorcée qui se fait passer pour une jeune femme de 24 ans dans ses échanges sur Facebook avec un garçon de 25 ans. S'attachant de plus en plus à son interlocuteur qu'elle n'a jamais vu "en vrai", elle se retrouve prise dans son mensonge. Que pense l'actrice du rapport de son personnage à l'amour ? Pour le supplément week-end du Parisien, elle s'exprime sur sa conception des sentiments quand l'âge avance.

"Oui [on devient plus prudent avec l'âge]. Je ne veux pas vivre d'histoire sans lendemain. On pourrait penser que, passé un certain âge, toute aventure est bonne à vivre. Jeanne Moreau m'avait dit un jour : 'Je n'ai jamais renoncé à l'herbe verte.' Elle était radicale, solitaire et vivante. (rires) Je crois que, de mon côté, je me protège, je vis aujourd'hui une belle relation, qui s'intensifie avec le temps. La fidélité est une valeur qui se renforce aussi avec les années. Mais cela n'empêche pas de sentir mes fragilités", explique Juliette Binoche dans Le Parisien Week-end.

Dans Version Femina la semaine dernière, l'héroïne des Amants du Pont-Neuf avait déjà confié vivre une période heureuse à tout point de vue : "Je fais le métier dont je rêvais, j'ai deux enfants que je ne me lasse pas d'admirer, j'ai une relation amoureuse qui commence à durer. C'est presque trop parfait !" Une fois encore et soucieuse de préserver sa vie privée, elle n'en dira pas plus sur l'homme qui a conquis son coeur. Elle est en couple avec quelqu'un qui vit à Los Angeles, avait-elle déclaré sur le plateau de Salut les Terriens en 2017, qui pourrait être aussi un amant d'antan, selon ses confidences à Marc-Olivier Fogiel sur Le Divan l'année d'avant. S'agit-il de la même personne ? Il se pourrait bien... Aux anges avec son amoureux, Juliette Binoche l'est aussi avec ses enfants, Hana (18 ans) dont le père est le comédien Benoît Magimel, et Raphaël, 25 ans, qu'elle a eu avec le plongeur professionnel André Halle.

Celle que vous croyez de Safy Nebbou, en salles le 27 février

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans Le Parisien Week-end du 22 février 2019