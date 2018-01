Julio Iglesias, fier, présente le nouveau membre de sa famille

Père de huit enfants issus de deux mariages et grand-père depuis peu de jumeaux nés en toute discrétion dans le ménage d'Enrique Iglesias et Anna Kournikova, Julio Iglesias n'est pas rassasié : le patriarche a encore agrandi le clan et s'est fait un plaisir de le révéler à ses abonnés Instagram.

Tout heureux, le chanteur espagnol de 74 ans a présenté en image "Berklee, le nouveau membre de la famille Iglesias", un golden retriever qui apparaît sur cette photo prise pendant les fêtes à l'arrière de la voiturette conduite par le chanteur dans le luxuriant jardin de sa propriété à Miami. Berklee semble avoir le poil mouillé ; viendrait-il de profiter d'un bain dans la piscine de la propriété pour se rafraîchir ? Dur, dur, la vie de chien dans une bonne maison...

D'autant que le nouvel arrivant ne doit pas manquer d'attention de la part des cinq enfants de Julio Iglesias et sa seconde épouse, Miranda Rijnsburger, de 22 ans sa cadette : en couple depuis plus de 27 ans et mariés depuis 2010, ils sont parents de Miguel Alejandro (20 ans), Rodrigo (18 ans), des jumelles Victoria et Cristina (16 ans) et de Guillermo (10 ans). Les jumelles se confiaient d'ailleurs récemment sur leur amour pour les animaux, en particulier les chiens et les chevaux, dans un numéro de l'hebdomadaire Hola! : "Depuis que nous sommes petites, nous nous dédions à recueillir les animaux abandonnés ou maltraités. Nous avons neuf chiens, tous récupérés dans la rue ou en refuge", déclaraient-elles. Etant donné que Berklee n'est plus un chiot, on peut imaginer qu'il a connu ce sort heureux.