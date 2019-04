Julio Iglesias : Premières confidences sur ses petits-enfants et démenti

Depuis bientôt un an et demi, Enrique Iglesias et Anna Kournikova partagent une vie à quatre. Le célèbre chanteur espagnol de 43 ans et l'ancienne tenniswoman russe de 37 ans sont les heureux parents de Nicholas et Lucy. Des jumeaux nés en décembre 2017, sans que personne ne se doute une seule seconde de leur arrivée, qui avait été soigneusement cachée. Si le couple affiche de temps à autre ses enfants sur les réseaux sociaux, ils n'ont encore jamais été montrés avec leur grand-père, Julio Iglesias. Face à cette absence d'images, un mythe est né : le crooner de 75 ans n'aurait jamais vu ses petits-enfants.

Pour la toute première fois depuis la naissance de Nicholas et Lucy, l'artiste espagnol s'est exprimé sur le sujet. Ses propos ont été recueillis par la journaliste Mara Patricia Castañeda, pour le média mexicain Televisa Espectáculos, et repris par le magazine espagnol ¡HOLA!. En tournée pour célébrer ses cinquante ans de carrière, Julio Iglesias a mis à mal la fausse rumeur qui circule sur sa famille et ses petits-enfants. "La légende dit que je ne les ai pas rencontrés. Je connais mes petits-enfants par coeur, ils sont très mignons." "Dans ma petite-fille je vois beaucoup d'Iglesias, dans mon petit-fils plus le côté russe. Tout se transmet, la génétique est magique", a-t-il ajouté.

Julio Iglesias a également évoqué quelque-uns de ses huit enfants : "Mes fils sont heureux. Enrique bien évidemment, Julio chante pour tout le monde et se défend comme il peut, il aime chanter. Chábeli, la joie de vivre avec mon petit-fils et ma petite-fille."