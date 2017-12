Jurassic World – Fallen Kingdom : Les coulisses du film spectaculaire

Juan Antonio Bayona a pris la relève de Colin Trevorrow pour la suite de Jurassic World. Sous-titré Fallen Kingdom, ce nouvel opus a pour mission de conquérir les spectateurs comme l'a fait le précédent, sorti il y a tout juste deux ans et qui a engrangé 1,6 milliard de dollars de recettes dans le monde.

Choisir celui qui nous avait terrifiés avec L'Orphelinat et impressionné avec The Impossible a donc été choisi pour faire courir de nouveau Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Les deux stars sont toujours poursuivis par des bêtes plus impressionnantes les unes que les autres, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus et ils sont cette fois accompagnés de Justice Smith (The Get Down). Les moyens mis en oeuvre, la qualité du travail et l'implication de toute l'équipe permet de voir à quel point le spectacle promet d'être fabuleux.

En attendant de découvrir la bande-annonce de Jurassic World – Fallen Kingdom et d'en savoir plus sur l'histoire, plongez dans ce making of époustouflant.

Jurassic World – Fallen Kingdom, en salles le 6 juin 2018