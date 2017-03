Jürgen Melzer papa : Remarié, le tennisman présente son premier enfant

Si le temps où il jouait les tout premiers rôles sur le circuit ATP semble révolu, Jürgen Melzer, ancien numéro 8e mondial retombé au-delà du 100e rang (actuellement 156e) après avoir été longuement blessé, ne pourrait guère voir la vie sous un meilleur jour : à 35 ans, il vient de devenir papa, quelques mois après son mariage en secondes noces.

Après un début d'année 2017 plus que satisfaisant, émaillé de deux trophées (le 12 février à Budapest et le 5 mars à Wroclaw) sur le circuit Challenger, l'Autrichien est plus heureux que jamais : sa femme Fabienne Melzer-Nadarajah, ex-nageuse qu'il a épousée en septembre 2016, a donné naissance lundi 27 mars à leur premier enfant, un petit garçon prénommé Noel. Le tennisman en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux, avec beaucoup d'enthousiasme et une magnifique photo le montrant avec son fils dans les bras. "Rien n'est comparable au fait de devenir père. Merci à ma fantastique femme d'avoir donné naissance à cette joie absolue. Bienvenue dans le monde, Noel. #meilleurjourdemavie #maintenantnoussommes3", a écrit le demi-finaliste de Roland-Garros 2010.