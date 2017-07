Just Dance World Cup : Natoo veut "la crème de la crème" ! Qu'attendez-vous ?

Ça y est, la campagne de qualifications de la Just Dance World Cup a commencé et Natoo, ambassadrice et jurée pour la France du grand concours de danse ouvert à tous, est déjà carrément dans l'ambiance : "Je danse quand je vais voir mon banquier, quand je sors les poubelles, je respire danse...", s'enflamme-t-elle dans un message vidéo destiné à motiver ceux qui ne se sont pas encore inscrits.

Et si elle admet ne pas savoir elle-même bien danser, la youtubeuse star, vue dernièrement au cinéma dans Le Manoir et sur Internet dans la peau de "Cathy Paris" pour Paris 2024, en est persuadée : c'est un Français qui va remporter la quatrième édition de la compétition internationale de danse online organisée par le géant français du jeu vidéo Ubisoft. "En France, on a Kamel Ouali, M. Pokora, Chris Marques, la crème de la crème des danseurs", en veut-elle pour preuve.

Plus vous serez nombreux à vous inscrire, plus son voeu a de chances d'être exaucé... D'autant que la concurrence s'annonce féroce, pour cette quatrième édition de la Just Dance World Cup qui verra s'affronter des représentants de dix-sept pays : en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie et en Espagne aussi, des influenceurs vedettes du label Talent Web - Sophia Grace, Julien Bam, Favij, Paula Gonu - se sont mis en quête de la perle rare à travers une campagne de qualifications online et offline.

Celle-ci a débuté en France le 16 juillet. La prochaine session se tiendra dimanche 23 juillet de 18h à 19h, puis chaque dimanche (à l'exception du 14 août) jusqu'au 3 septembre. Les huit titres retenus pour cette édition donnent envie de se surpasser : Bailar (Deorro ft. Elvis Crespo), Single Ladies (Beyoncé), Don't Stop Me Now (Queen), Sorry (Justin Bieber), Don't Wanna Know (Maroon 5 ft. Kendrick Lamar), Hips don't lie (Shakira ft. Wyclef Jean), Cake by the Ocean (DNCE), Scream N Should (will.i.am ft. Britney Spears).

Au mois de novembre prochain, Natoo jugera les meilleurs espoirs de la France lors de la finale nationale, avant la finale mondiale, qui se déroulera au premier semestre 2018 et réunira alors les 18 meilleurs danseurs de la planète, dont Technoth, tenant du titre, automatiquement qualifié après son sacre lors de l'ESWC Winter en février 2017 à Paris.

Rendez-vous sur le site de la Just Dance World Cup pour entrer dans la danse !