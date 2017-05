Justin Baldoni (Jane the Virgin) bientôt papa pour la deuxième fois !

Justin Baldoni et sa femme, la jolie Suédoise Emily, sont sur un petit nuage. À 33 ans, l'acteur qui incarne Rafael Solano dans la série Jane the Virgin va devenir papa pour la deuxième fois. Le couple, marié depuis quatre ans, a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

"Surprise ! C'est avec énormément de joie et de gratitude (et oui, soyons honnêtes, un petit peu d'appréhension aussi) qu'Emily, Mayia et moi voulions vous annoncer que notre famille allait bientôt s'agrandir !!! Wahou !!!!!", a-t-il écrit sur sa page Instagram où il a publié une vidéo de l'irrésistible trio.

Le comédien, qui a aussi fait une apparition dans les séries Les Feux de l'amour, Charmed et Amour, Gloire et Beauté, a ensuite publié un joli selfie de sa femme et de leur fille de 1 an, sur lequel tout le monde arbore une grosse paire de lunettes. "Quand l'avenir est si lumineux qu'il vous faut porter des lunettes de soleil", a-t-il plaisanté.

Pour l'instant, Justin Baldoni n'a pas encore précisé le sexe du futur bébé, ni dans combien de temps il viendrait au monde. Espérons que l'acteur n'hésitera pas à partager ces informations, avec ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux, quand il les obtiendra.